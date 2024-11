Tutto.tv - Shaila ed Helena lite furiosa al GF: la modella fa una gaffe davanti a tutti

In queste ore c’è stata l’ennesimatraPrestes eGatta al Grande Fratello. Le due hanno provato a riconciliarsi dopo tutto quello che è accaduto nelle scorse settimane, mai tentativi sono risultati fallimentari. Di recente, infatti, le due hanno colto nuovamente la palla al balzo per scagliarsi l’una contro l’altra. Le accuse diGatta controPrestes e ladellaPrestes eGatta si sono scontrate al GF. La ballerina ha recriminato alladi essere falsa e di non essersi mai comportata in maniera sincera nei suoi riguardi. La Gatta ha dichiarato di aver provato di tutto pur di riuscire a ricostruire un rapporto con lei, ma si è trovata dinanzi sempre un muro.Successivamente, poi,ha accusato la sua compagna d’avventura di essere una codarda, che non ha il coraggio di affrontarla e di dirle in faccia quello che pensa.