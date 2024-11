Agi.it - Sciopero generale: Roma deserta, ma in giro tanti non sanno perché

AGI - L'Italia in, ma la gente non sa. Passeggiando per le vie della Capitale - tra Trastevere, Monteverde, Vaticano e il quartiere Prati -, le persone sono bloccate alla fermata del bus e i bar sono deserti. La maggioranza sa dell'esistenza dello- indetto da Cgil e Uil, con la partecipazione di Cobas, Cub ed Sgb, per protestare contro la legge di bilancio -, ma in molti ignorano le motivazioni alla base della scelta. "Non abbiamo proprio la più pallida idea delsi scioperi", spiega all'AGI Gabriella che gestisce il locale 'Assolto' di piazzale Clodio, luogo di ritrovo dei penalistini. L'attività, oggi, è insolitamente vuota. "Abbiamo perso parecchia clientela a causa dello" che ha riguardato trasporti pubblici, sanità e scuola. In difficoltà anche chi ha figli.