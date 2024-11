Secoloditalia.it - Sciopero-flop, adesioni basse da scuola, poste e trasporti. Ma Landini non lo sa e spara numeri a caso

Proprio sicuri che losia riuscito? Mauriziodal palco di Bologna grida al miracolo, senza pronunciare mezza parola sulla guerriglia di Torino figlia della sue parole sulla rivolta sociale. In una nota i sindacati esultano: “Mezzo milione di persone nelle quarantatré piazze italiane dellogenerale di Cgil e Uil contro la manovra, adesione oltre il 70% con punte del 100% nell’infuocato settore deie vette del 95% nell’industria metalmeccanica. Il mondo del lavoro ha abbracciato le ragioni della nostra mobilitazione”.gonfiati, in alcuni casi decisamente inventati, come la buona propaganda rossa insegna. In serata si registra il consueto braccio di ferro tra le cifre dei manifestanti e quelle ufficiali., iveri chenon diceMa le cifre delleallogenerale convocato da Cgil e Uil con il plateale forfait della Cisl, sono molto diverse da quelle snocciolate dai professionisti delloanche nel comparto metalmeccanico.