Secoloditalia.it - Sciopero, al corteo di Torino antagonisti, Pro Pal e la piazza di Corvetto. Attacchi alla polizia: che c’entra con la manovra?

Leggi su Secoloditalia.it

Ma cosano i Pro Pal e gli “studenti” che chiedono «verità e giustizia per Ramy Elgaml» alpromosso da Cgil e Uil contro laeconomica del governo? Sulla carta niente e in teoria non sarebbe la protesta odierna il loro spazio d’intervento e il raggio d’azione, eppure infiltrati e ben amalgamati tra ragazzi delle scuole superiori, precari e disoccupati, spuntano a– e si fanno notare per veemenza militante e impeto propagandistico – attivisti di centri sociali e sostenitori ProPal.di, inodio ideologico, ProPal e centri socialiE allora via al cordone di studenti appartenenti ai collettivi universitari con annessi e connessi al seguito che a, dopo aver sfilato in coda alpromosso da Cgil e Uil contro laeconomica del governo, sono arrivati poco fa sotto la sede della Prefettura dove hanno lanciato fumogeni e uova contro le forze dell’ordine schierate in tenuta antisommossa.