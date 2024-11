Ilgiorno.it - Scintille di Natale. Cinquanta eventi esaltano la festa

CANTÙ Prenderà il via sabato alle 17 con un corteo di ballerini che attraverseranno a passo di danza il centro di Cantù la rassegna “di“, che accompagnerà le feste in città con una cinquantina diin programma da qui all’Epifania. Il corteo di ballerini percorrerà via Matteotti per concludersi in Piazza Garibaldi, la serata continuerà con l’emozionante esibizione di danza aerea della compagnia ZaMagA Athletic Dancers, culminando alle 18.00 con l’accensione delle luminarie e del grande albero dia led, alto oltre 11 metri. Oltre alle vie del centro e delle frazioni una cascata luminosa di led illuminerà il campanile di San Paolo, mentre quattro alberi diverranno posizionati tra Piazza Garibaldi, Piazza Volontari della Libertà, piazza Orombelli e contadini di Fecchio e Vighizzolo, mentre Cascina Amata sarà impreziosita dalla decorazione di 10 alberi nella piazza principale.