Sara Errani e Jasmine Paolini celebrate dalla Wta con un’intervista

La Wta ha celebrato il 2024 di Sara Errani e Jasmine Paolini con una video intervista in cui le due azzurre hanno raccontato i momenti salienti della loro stagione. Un'annata storica per il duo azzurro, che ha vinto a Roma, Linz e Pechino e ha trionfato ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, riscattando la sconfitta in finale al Roland Garros due mesi prima. Prime atlete a vincere una medaglia d'oro per l'Italia nel tennis alle Olimpiadi. Sara Errani conclude la sua stagione al n. 8 della classifica WTA di doppio dopo averla iniziata al n. 129. Jasmine Paolini ha aperto la sua stagione di doppio al n. 98 e chiude l'anno al n. 10 dopo essere entrata nella top ten di doppio ad ottobre, oltre ad essere numero 4 in singolare.