Rosalinda Cannavò sulla maternità: "Una delle fasi più complesse e difficili della mia vita"

, ex concorrente del Grande Fratello Vip e compagna di Andrea Zenga, è da poco diventata mammaloro piccola Camilla.Nonostante abbia sempre mostrato con grande gioia i lati positivisua esperienza da neo-mamma,non ha mai nascosto le inebili difficoltà che il discorsoporta con sé.Di recente aveva denunciato sui social una cattiva gestionesanità. Si era infatti recata in ospedale per una visita programmata alla neonata, ma una volta in sede, dopo un’ora di attesa, le hanno comunicato uno sciopero del personale medico. L’attrice si era sfogata senza filtri, sottolineando quanto fosse complicato affrontare inconvenienti di questo tipo con una bambina così piccola.Ospite a Casa Chi, ha voluto chiarire meglio la vicenda, soprattutto alla lucecritiche che il suo piccolo momento di sfogo ha sollevato:Ci tengo a precisare una cosa, perché ho ricevuto tantissimi messaggi, giustamente, per la mia lamentela.