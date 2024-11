Romadailynews.it - Roma, tenta di rapinare una donna al Pigneto: arrestato un 43enne

Leggi su Romadailynews.it

L’uomo è accusato di aver trascinato la vittima fino a causarle la frattura di un braccio., 29 novembre – La Polizia haun uomo di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa dita rapina aggravata. Il reato risale alla fine di agosto, quando unaè stata aggredita almentre passeggiava, nel primo pomeriggio.L’uomo, in sella a uno scooter bianco, ha afferrato la borsa della, cercando di strappargliela. La vittima ha resistito, ma l’aggressore non ha desistito neanche quando laè caduta al centro della strada, trascinata nella colluttazione. Trasportata in ospedale, le è stata diagnosticata la frattura dell’omero.Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato Porta Maggiore con il coordinamento della procura di, hanno permesso di risalire all’identità del sospettato grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza.