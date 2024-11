Tg24.sky.it - Roma, sospetto caso di contaminazione da plutonio nell'impianto di Casaccia

Leggi su Tg24.sky.it

Allerta nel Centro Ricerche di, alle porte di, per ildidadi un lavoratore. Immediato l’interventoda parte dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare (Isin) che ha reso noto che sta "seguendo con la massima attenzione ildiregistratosi presso l'del centro di" che ha coinvolto un "lavoratore in servizio". La sospettaè stata rilevata qualche giorno fa in undi ricerca dismesso del centro Enea di. L'dismesso è gestito dalla Sogin, la società pubblica per lo smantellamento degli impianti nucleari.