Lanazione.it - Quando l’arte diventa politica: Cosimo I e Giorgio Vasari tra estetica e potere Conferenza a Terranuova

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 29 novembre 2024 – Con il governo diI de' Medici (1519-1574), si apre una fase cruciale nella storia dele delladella Toscana, in cuinon è intesa solo come espressione, ma anche come potente strumento di propagandae consolidamento del. Sarà questo il focus tematico della, tenuta dalla studiosa Giulia Cicali, in programma sabato 30 novembre, alle ore 17, a Palazzo Concini. L’iniziativa rientra nell’ambito del programma di incontri organizzati dal Comune diBracciolini – con il sostegno della Regione Toscana - per i 450 anni dalla morte diI e. Laesplorerà il rapporto traI e l’artista(1511-1574), evidenziando come le arti figurative e l’architettura, persino la letteratura, siano state sapientemente utilizzate per legittimare ilmediceo e promuovere l’immagine del Granduca.