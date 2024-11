Secoloditalia.it - Oltre 30 gatti rapiti a Roma: appelli sui social e in tv per individuare e fermare il maniaco (video)

è allarme per i proprietari didopo la sparizione ditrenta felini che, secondo alcune ricostruzioni giornalistiche potrebbero essere stati. “Negli ultimi giorni, più di 30sono scomparsi misteriosamente aSud, lasciando i residenti in forte preoccupazione. È in corso una caccia al responsabile, ma serve l’aiuto di tutti perquesta situazione”. A lanciare l’appello l’Ente per la protezione animali, in un messaggio che è rimbalzato suiin un ideale tam. Sulla misteriosa sparizione dei felini tra i quartieri Eur, Torrino e Cecchignola anche la Rai e Mediaset hanno realizzato alcuni servizi giornalistici di approfondimento.spariti () dai giardini e dalle colonie feline disudLe testimonianze convergono: isono spariti dai giardini condominiali, dai giardini domestici e da altre piccole colonie feline dove vivevano in gruppo, accuditi dagli abitanti della zona.