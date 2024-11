Gaeta.it - Napoli, smartphone rubato in strada: arrestato il ladro in poche ore

Leggi su Gaeta.it

A, una giovane donna di 25 anni è stata derubata del suodurante una passeggiata nei Colli Aminei. L'episodio, avvenuto in un momento di distrazione, ha messo in evidenza i rischi legati a furti per, una problematica che continua a interessare le aree più frequentate della città. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha portato all'arresto del responsabile, fornendo un esempio di come la collaborazione tra tecnologia e azione immediata possa ridurre il crimine urbano.Il furto avvenuto nei Colli AmineiIl furto è avvenuto in un pomeriggio come tanti, mentre la giovane stava passeggiando. Giuseppe Caliano, un uomo di 39 anni originario di, ha approfittato di un attimo di distrazione per avvicinarsi alla vittima su uno scooter.