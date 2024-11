Terzotemponapoli.com - Napoli, Conte: “E’ un campionato equilibrato, su Vanoli..”

Antonio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Torino. Queste le sue parole:Due mesi in vetta, come si fa a non farsi condizionare negli allenamenti ed in partita?“Dobbiamo essere realisti e sapere che siamo solo alla tredicesima giornata e nel giro di pochi punti ci sono 6 squadre. E’ unfinora, a mio parere non penso rimarrà così fino alla fine. Già a fine girone d’andata inizierà un po’ ad allungarsi, ma a noi fa piacere, dimostra che il lavoro che stiamo facendo è buono e sononto, giorno dopo giorno stiamo ponendo basi importanti e vedo una continua crescita come squadra ma anche come singolo. La rosa è molto cresciuta come livello dei singoli rispetto a Dimaro, va dato merito ai ragazzi che hanno voglia di migliorare”.