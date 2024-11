Ilgiorno.it - Maxi-sequestro di fuochi d’artificio. Pericolo sventato nel quartiere Aler

Manca poco più di un mese a Capodanno, ma già la febbre per i botti impazza e d’altro canto cominciano anche i sequestri deiillegali. Sono stati gli agenti della polizia locale di Rozzano a mettere a segno unimportante di giochi pirotecnici in un’abitazione dove sono stati rinvenuti 12 chili disuddivisi in una ventina di scatoloni. Con l’approssimarsi delle festività natalizie - nell’ambito dei capillari controlli sul territorio - la polizia locale ha intensificato anche i servizi di contrasto al commercio illegale di botti che vedono la città di Rozzano ai primi posti per lo smercio di e anche per il consumo, visto che praticamente quasi ogni sera il cielo della città viene illuminato a giorno. Mercoledì gli agenti hanno sequestrato una ventina di confezioni di, dal peso complessivo di 12 chili, pronti alla vendita e depositati all’interno presso un’abitazione del, in una casa popolare.