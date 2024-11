Sport.quotidiano.net - Marcell Jacobs fa pace con il padre Lamont

Per un figlio e unche non si parlano ce ne sono due che invece si rinconciliano. È il caso diche, a differenza di Gianmarco Tamberi, ha ripreso a parlare con ilfatta e quale giorno migliore se non quello del Ringraziamento, festa di fondamentale importanza per gli americani, per mettere alle spalle le incomprensioni con il genitore., che porta proprio il nome del) in questi anni a tratti non ha avuto contatti con l’uomo. Ha vissuto un rapporto irrisolto, argomento di tante interviste e forse anche dell’iniziale rifiuto per l’inglese (ilè americano). Il velocista azzurro, con una storia condivisa sul suo profilo Instagram, ha scritto «tre generazioni di», a corredo di uno scatto con ile con il figlio Anthony.