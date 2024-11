Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: situazione incerta alla 13a mossa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:25 Molto lunga questa riflessione di, superati i venti minuti.11:22è già tornato con rapidità. Visto il tempo utilizzato per ritornare, non è difficile intuire dove sia andato.11:21 Intantosi è allontanato temporaneamente dera, una rarità per questo match.11:20 A Singapore, chiaramente, oltre al matchsono stati inseriti in programma eventi di contorno anche di una certa importanza. Uno di questi è il Singapore Open, torneo a sistema svizzero da nove turni con la presenza, tra gli altri, del forte Grande Maestro ucraino Pavel Eljanov e del titolare della corona europea Aleksandar Indjic. Hanno deciso di partecipare anche due italiani, Alessio Valsecchi e Tea Gueci, che sono peraltro anche coppia nella vita (è un fatto noto da diversi anni).