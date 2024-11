Ligue 2 il gruppo Louis Vuitton acquisisce il Paris | quota di minoranza per Red Bull

Leggi su Sportface.it

Dopo diverse settimane di trattative, ilha ufficialmente acquisito il, squadra che attualmente milita in2, occupando la prima posizione. Ad annunciarlo è lo stesso club, che spiega come Agache Sport, la holding della famiglia di Bernard Arnault, è diventata prima azionista con il 52,4%. Nel nuovo assetto societario entra anche Redcon il 10,6%. “Con l’arrivo di Agache Sports e Red, ilFC si dà i mezzi per porsi obiettivi ambiziosi. Rispettando la sua identità e i suoi valori, ilcontinuerà ad andare avanti a beneficio dei suoi centri di formazione e delle sue prime squadre, femminili e maschili. L’avventura continua e sarà molto bella”, il commento di Pierre Ferracci, ex azionista di maggioranza confermato però nel suo ruolo di presidente.