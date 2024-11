Lettera43.it - Letizia Moratti: «Io sindaco di Milano? Ho già dato»

Niente ritorno a Palazzo Marino. Nonostante lei stessa avesse parlato di «pressioni all'interno del partito»,ha dichiarato in un'intervista a Telecity-Netweek che non intende candidarsi per guidare: «Io? È un impegno che ho già svolto. Credo che non si debba tornare là dove in fondo si è già», ha detto l'europarlamentare di Forza Italia, che dal 2006 al 2011 fu la prima cittadina meneghina. «Avere avuto quel ruolo è stata un'esperienza bellissima», ha continuato, «tutte le esperienze che ho fatto nella mia vita sono state positivo, e anche quella è stata molto positiva», ha concluso.