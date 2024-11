Quotidiano.net - Landini, c'è un tentativo serio di una svolta autoritaria

"Mi sembra chiaro che c'è stato unesplicito di mettere in discussione questo diritto. Tra l'altro è in discussione in Parlamento un decreto, che viene chiamato decreto sicurezza, e noi chiediamo che sia ritirato, che vuole far diventare un reato lo sciopero, i blocchi stradali, l'occupazione delle fabbriche quando chiudono. È chiaro che siamo di fronte aldi unache mette in discussione la libertà di esistere e la libertà delle persone". Così il segretario Cgil Maurizio, a margine del corteo per lo sciopero generale a Bologna, ha risposto a una domanda sul diritto di scioperare. "Noi vogliamo rivoltare come un guanto questo Paese e per farlo c'è bisogno della partecipazione di tutte le persone - ha aggiunto - La rivolta sociale, per noi, significa proprio dire che ognuno di noi non deve voltarsi da un'altra parte di fronte alle ingiustizie, anzi, deve passare l'idea che il problema mio è il problema di tutti e che solo mettendoci insieme possiamo cambiare questa situazione.