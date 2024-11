Ilrestodelcarlino.it - Investe un ragazzino e fugge: 36enne nei guai

Civitanova, 29 novembre 2024 – Avrebbe fatto inversione a U al volante della sua Jeep, investito un 16enne che era in sella al suo scooter e poi sarebbe scappata. E ora unadi Ascoli Piceno dovrà rispondere dei reati di lesioni stradali e di omissione di soccorso. La procura ha infatti chiuso le indagini sull’incidente avvenuto lo scorso 8 luglio, lungo la statale Adriatica. Mancavano una decina di minuti alle 2 di notte quando il ragazzo, in sella al suo scooter, dopo una serata passata con gli amici era stato investito all’altezza del sottopasso Esso da un’auto. L’automobilista pero, invece di fermarsi si era allontanata, senza prestare soccorso al 16enne. Il giovane era finito all’ospedale in condizioni gravi, tanto che il personale medico della struttura di Civitanova Alta aveva disposto il trasferimento all’ospedale di Torrette, ad Ancona, nel reparto di rianimazione.