Ilfattoquotidiano.it - Il primo passo del Regno Unito verso l’eutanasia. La legge riguarderà gli over 18 con meno di 6 mesi di aspettativa di vita

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mentre in Italia si attende ancora che il Parlamento legiferi sul fine– delicatissimo tema su cui è stata chiamata aldue volte la Corte Costituzionale (l’ultimo intervento è del luglio scorso, ndr) i parlamentari del, dopo cinque ore di discussioni, hanno dato ilvia libera a una proposta di unaad hoc per legalizzare “il diritto dei malati terminali alla morte assistita”. La prima votazione è avvenuta alla Camera dei Comuni, in forza di una maggioranza trasversale segnata dai sì di 330 deputati contro 275 no. La norma, denominata Terminally Ill Adults (End of Life) Bill, prevede la possibilità di chiedere di mettere fine alla propria esistenza – con il consenso e l’assistenza dei medici – a qualunque paziente dai 18 anni in su che abbia una diagnosi dididi non oltre sei