Il piano | 600 agenti in più | In città segnali di disagio ma non è fuori controllo

di Nicola Palma e Marianna Vazzana "Abbiamo parlato dei rinforzi ormai imminenti, attesi tra dicembre e gennaio: oltre al normale turn-over tra le tre forze di polizia, immetteremo più di 600 unità di personale aggiuntivo". Cosa che permetterà di avere "un significativo beneficio anche nei servizi didel territorio". Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al termine della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica di ieri mattina in Prefettura, durante la quale ha confermato al sindaco Giuseppe Sala, al prefetto Claudio Sgaraglia e ai vertici cittadini delle forze dell’ordine – presente al vertice anche il capo della polizia Vittorio Pisani – l’incremento di uomini e donne delle forze dell’ordine in: 315della polizia di Stato, 190 dell’Arma dei carabinieri e 96 della guardia di finanza.