Gqitalia.it - Il Casio dorato è un classico intramontabile degli anni '90 e costa meno di 50 euro per questo Black Friday

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Per un certo tipo di intenditori di orologi, c'è, i. quanto brand, e poi c'è tutto il resto. Sì, i prodotti di Rolex, Patek Philippe e Audemars Piguet vanno benissimo, ma nessuno di loro può essere paragonato alla gioia divina dell'unboxing di un nuovo G-Shock, o di un Vintage. E sì, tra le offerte dic'è un orologio del gruppo giapponese che ha davvero catturato la nostra attenzione. È probabile che il suo fascinovi sia già più che familiare, soprattutto se avete amato la serie Kaos su Netflix. La novità? L'A159WGEA-1EF può essere acquistato a soli 48, con uno sconto del 25% sul prezzo regolare.