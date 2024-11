Ilrestodelcarlino.it - I lavori di ripristino dopo l’alluvione in Emilia Romagna: a che punto siamo Comune per Comune

Bologna, 29 novembre 2024 – Sono terminati idisul torrente Quaderna a San Salvatore di Medicina, in provincia di Bologna, dove in questi giorni è stato ricostruito e telonato l’argine, danneggiato dalle ondate di maltempo delle scorse settimane. Così come sul Sillaro a Imola e a Portonovo di Medicina sono state completate le chiusure delle rotte. Al tempo stesso procedono senza sosta ia Cà di Sotto, neldi San Benedetto Val di Sambro, nel Bolognese, per rimodellare il piede della frana che si era riattivata a fine ottobre. L’intervento prevede anche la riapertura del corso naturale del torrente Sambro, che era stato ostruito dai detriti. Tecnici e imprese sono impegnati lungo il Lavino, il Savena Abbandonato e altri corsi d’acqua per rispristinare i danni alle opere idrauliche e la relativa viabilità.