Graziano Bonaccorsi | Perché il Comune di Catania rinuncia al credito con la Sidra? Interesse pubblico calpestato

Leggi su Dayitalianews.com

“La Giunta Comunale ha recentemente approvato una transazione che potrebbe entrare nei libri di storia. ma non per le ragioni che spereremmo”. Così,.“Il debito delversoS.p.A. è stato ridotto da 57 milioni di euro a 6 milioni di euro, ma con un piccolo dettaglio: ilha deciso dire al suodi 7,2 milioni di euro nei confronti di”, scrive sui social il consigliere comunale del M5s.“Un vero capolavoro di mediazione! O, se preferite, una trattativa in cui l’unico a perdere è sempre l’”, continua sornione.Ecco qualche domanda che abbiamo posto: Come si è arrivati alla magica cifra di 6 milioni di euro? Era un’offerta ‘speciale’?ci sono discrepanze tra i crediti vantati da(53 o 57 milioni)? Nessuno ce lo spiega! Con che criterio sia 7,2 milioni di euro? Generosità improvvisa? Il Consiglio Comunale e i cittadini sono stati informati prima di firmare questo ‘capolavoro’?”, continua.