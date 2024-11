Lanazione.it - Gran prix di Genova. Farfalle Motto in Nazionale

Laha preso parte con una nutrita delegazione all’edizione 2024 deldella ginnastica andato in scena sabato a: Chiara Badii e Sofia Sicignano hanno partecipato con la squadraitaliana di ritmica, mentre il gruppo Gymnaestrada è stato invitato dalla Federazione avendo partecipato alla rassegna mondiale di Amsterdam e quella europea di Bodo (Norvegia). Le due campionesse della Raffaello, seguite dalla direttrice tecnica Donatella Lazzeri e dall’allenatrice Francesca Cupisti, sono state protagoniste di un’esibizione con la squadrafemminile (medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi) sulle note di “Sogna, Ragazzo, Sogna” di Roberto Vecchioni (nella versione in duetto con Alfa). Da settembre sono entrambe impegnate in una serie di collegiali all’Accademia federale di Desio (Monza Brianza) da cui nascerà la squadra per il prossimo quadriennio olimpico, in vista dei Giochi di Los Angeles 2028.