Freud – L’ultima analisi recensione | Anthony Hopkins è Sigmund Freud in un film troppo arido

La nostradidiretto da Matt Brown tratto dall’omonima pièce teatrale con protagonisti un gigantescoe Matthew Goode: un dialogo a due che non aggiunge profondità o intrigo, restando tanto piacevole quantoCosa avrebbe potuto rendereunpiù interessante, più approfondito, più intrigante? Sicuramente un approccio meno formulaico al personaggio, alle sue contraddizioni, alle sue ossessioni e di conseguenza alla materia di quelle stesse ossessioni. Perché se è vero chegiganteggia, specialmente di fronte ad un più imbambolato e intimorito Matthew Goode, è altrettanto vero come Matt Brown non sia esattamente alla pari di un Cronenberg e quindi la sua disamina sulla natura di Dio, della religione e della mente umana non ha mordente, non ha il passo o lo sguardo del cinema e non aiuta il fatto che sia tratto da una pièce teatrale.