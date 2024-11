Anteprima24.it - FOTO/ Nella marcia dei 30mila su Napoli anche la vertenza Irpinia

Tempo di lettura: 2 minutidei circasu, nel giorno della grande mobilitazione nazionale di Cgil e Uil contro la manovra del governo indetto da Cgil e Uil c’èuna folta delegazione della provincia di Avellino delle due categorie sindacali, oltre che di lavoratori e di chi l’ha già persa l’occupazione.Il caso simbolo, l’ultimo in ordine temporale, è quello della Conbipel di Atripalda: in questo caso, purtroppo, non è bastata la mobilitazione della Cgil, e dal prossimo 11 dicembre le saracinesche dell’attività commerciale saranno abbassate con tanto di benservito per. nove lavoratrici.Ad accompagnare il lungo corteo dida Piazza Mancini a Piazza MatteottiNicola Ricci, segretario generale della Cgile Campania e Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, quindi i Segretari generali provinciali di Avellino, Italia D’Acierno per la Cgil e Luigi Simeone per la Uil, mai rappresentati delle varie categorie.