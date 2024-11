Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Pafos, le pagelle viola

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 29 novembre 2024 –, ecco le. Terracciano 5 - Che fosse una serata nuvolosa lo si era capito subito e non solo alzando lo sguardo sopra il ’Franchi’. Il portiere di coppa si presenta infatti sbagliando un rinvio che poteva mettere in difficoltà la retroguardia. E’ attento su una conclusione comoda da lontano di Pepe. Poi poco più di niente fino al pasticcio clamoroso che apre a un finale di tensione del quale Palladino (e la) avrebbe fatto volentieri a meno. Dodo 7 - Inizio diesel per il brasiliano che si fida delle sue qualità; appena però sale di giri anche l’azioneaumenta d’intensità insieme a lui. Non è un caso che nell’uno a zero (e non solo) ci sia il suo zampino. Dal 62’ Kayode Comuzzo 6,5 - Contro Jairo che ha più fisico e anche un po’ di malizia in più è una lotta per cuori ruvidi.