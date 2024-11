Liberoquotidiano.it - De Ketelaere, qui il Milan impazzisce: ecco quanto vale oggi il gioiellino belga

Leggi su Liberoquotidiano.it

Per l'Atalanta si tratta dell'ennesima scommessa vinta. Charles Destupisce e a Bergamo è rinato, dopo la fallimentare esperienza al. Gian Piero Gasperini se lo coccola e lo sta affinando da suggeritore, per sfruttare la facilità realizzativa di due punte prolifiche come Retegui (14 gol finora), e Lookman (otto). Sta diventando un leader e crescendo nei numeri. Anche il suo valore, così, è aumentato: riscattato dala 23 milioni, secondo Il Giornol'ex Bruges ne varrebbe probabilmente già il doppio. In estate possibili le offerte faraoniche dalla ricca Premier League. Dea Bergamo è un po' l'Ilicic della situazione. Il ruolo è quello, l'incisività è vicina a quello dello sloveno, che a 32 anni, nella stagione 2019-20, era nel pieno della maturità agonistica e con un grande bagaglio di esperienza.