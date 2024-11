Quifinanza.it - Crisi auto, cura da 4 miliardi dei fornitori tra tagli di forza lavoro e razionalizzazioni

Leggi su Quifinanza.it

Grandi manovre tra ieuropei diper trovare rimedio alla. Le aziende di componenti per l’industriamobilistica si stanno muovendo nel Vecchio continente con interventi drastici sul fronte del ridimensionamento dellae interventi di riorganizzazione delle attività, imposti dalla transizione del mercato verso l’elettrico. Processo nel quale devono contrapporsi all’avanzata della Cina, dove nel frattempo i colossi del settore spremono sempre di più i propriper abbassare i prezzi. Secondo un report Moody’s, la strategia dei concorrenti della componentistica in Europa per fronteggiare il calo della produzione peserebbe in totale oltre 4.Il report di Moody’sLa cifra sarebbe il risultato della somma tra i 2,5di costi straordinari e la stima di 1,8didei costi nel programma di razionalizzazione deieuropei.