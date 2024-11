Diredonna.it - Come scegliere lo zainetto perfetto: guida ai modelli di stagione

Gli zaini rappresentano spesso un’alternativa particolarmente pratica alle borse da spalla; coniugando praticità e stile, si sono progressivamente evoluti in veri e propri accessori di stile, offrendo svariate possibilità di abbinamento a vari tipi di outfit a seconda delle occasioni. Molti stilisti hanno, specie negli ultimi anni, sviluppatotrendy, in grado di conferire un tocco unico a look sia casual che sportivi. Di seguito, vediamoe abbinare unoin base allo stile di abbigliamento.I vari tipi dida donnaQuesta tipologia di accessorio tende a coniugare funzionalità e design in maniera molto equilibrata. Naturalmente, esistonodal taglio più sportivo e professionali, altri contraddistinti da una linea vagamente country o vintage. Inoltre, è possibiletra zaini in pelle, in tessuto o in materiale tecnico, a seconda che si preferisca un accessorio più casual o trendy.