Cinema | ‘Uonderbois’ evento a sorpresa alle Giornate Professionali di Sorrento

Leggi su Ildenaro.it

E’ Uonderbois’ l’che inaugurerà le anteprime per la Città didelledi«Next generation», il prossimo lunedì 2 dicembre, alTeatro Tassoore 20.30 quando sarà lanciata la nuova serie originale italiana (in onda il 6 dicembre su Disney+). Saranno presenti i registi Andrea De Sica e Giorgio Romano, gli autori Barbara Petronio e Gabriele Galli, gli interpreti Serena Rossi, Massimiliano Caiazzo e Francesco Di Leva. Uonderbois è una serie in 6 episodi a cui fanno da cornice le leggende popolari di un posto unico al mondo: Napoli . Dbellezze di questa città è facile farsi rapire, ma a tutto ciò che di magico e misterioso si cela in questo luogo hanno accesso solo coloro che vedere oltre le apparenze. I Uonderbois sono cinque ragazzi di dodici anni, accompagnati dalla fervida fantasia di chi è nato e cresciuto tra le strade di Napoli , e dalla convinzione che in città si aggiri Uonderboi, il loro mito, un incrocio tra la leggendaria figura del Munaciello e un moderno Robin Hood.