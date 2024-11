Tuttivip.it - “C’è paura per Helena”. Lanciato l’allarme al Grande Fratello: “Non vi accorgete di niente?”

Negli ultimi giorni il clima nella casa del, edizione non italiana, è diventato sempre più teso. Discussioni accese e confronti diretti tra i concorrenti stanno caratterizzando il programma, e ieri sera si è verificato un episodio particolarmente intenso che ha coinvoltoPrestes e Shaila Gatta. Durante un acceso scontro, Shaila ha utilizzato toni molto duri e parole pesanti nei confronti della modella, scatenando reazioni sia all’interno della casa che all’esterno.A seguito di quanto accaduto, lo staff diha pubblicato un comunicato attraverso il profilo Instagram della concorrente, esprimendo seria preoccupazione per il trattamento riservato alla loro assistita. Il messaggio sottolinea comesia stata vittima di attacchi ripetuti che, secondo loro, non si limitano alle parole, ma includono atteggiamenti che sfiorano il bullismo psicologico e addirittura insinuazioni di aggressione fisica.