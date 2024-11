Ilgiorno.it - Cavalieri della Repubblica. Anche la senatrice Segre alla cerimonia col prefetto

Leggi su Ilgiorno.it

C’eraLilianaieri pomeriggio a Palazzo Diotti per partecipareconsegna delle onorificenze dell’Ordine al meritoitaliana, concesse dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Laa vita ha voluto presenziareaccanto alClaudio Sgaraglia evicesindaco Anna Scavuzzo per consegnare personalmente l’attestato di cavaliere al luogotenente dei carabinieri Marco Palmieri, che per anni ha coordinato il servizio di tutela che le è stato assegnato nel 2019 dPrefettura. Tra i premiati pure il direttore generale di Palazzo Marino Christian Malangone, insignito del titolo di ufficiale, e altri rappresentanti di Arma, Polizia di Stato e Guardia di finanza che si sono distinti per meriti particolari o per la dedizione non comune al lavoro che svolgono quotidianamente.