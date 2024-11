Scuolalink.it - Bando INPS 2023-2024: sussidi scolastici per orfani di dipendenti Poste Italiane ed ex IPOST

L’ha pubblicato ildi concorso “Gestionelegrafonici”, destinato aglideidie degli exdeceduti durante il servizio o nello stesso mese del collocamento a riposo. L’iniziativa offre un sostegno economico per affrontare le spese di iscrizione e frequenza scolastica nell’anno accademico. Disponibilità deiper fasce scolastiche Per i diversi ordini, ilprevede un totale di 60suddivisi come segue: Asili nido, scuola dell’infanzia e primaria (elementari): 15. Scuola secondaria di primo grado (medie): 20. Scuola secondaria di secondo grado (superiori): 15. Corsi universitari e accademici: 10per lauree triennali, magistrali, a ciclo unico, conservatori, accademie di belle arti o corsi di studio esteri riconosciuti.