Attenzione al Torino | l’avvertimento di Conte in conferenza

Il tecnico azzurro ha presentato la sfida contro i granata, analizzando il momento della squadra e lodando il calcio italiano.Antoniomette nel mirino la trasferta contro il. Dopo il successo sulla Roma, il tecnico del Napoli ha presentato la sfida contro i granata di Vanoli instampa, partendo dall’analisi del campionato:“Dobbiamo essere realisti, siamo solo alla 13a giornata con sei squadre in pochi punti. È un torneo equilibrato, ma non credo resterà così fino alla fine. Al termine del girone d’andata le posizioni saranno più definite. Essere lassù ci fa piacere, significa che stiamo ponendo basi importanti. La squadra è cresciuta tanto rispetto all’estate”.Parole al miele per l’ex collaboratore Vanoli: “È un ragazzo serio, un grande lavoratore. Ci siamo conosciuti quando ero Ct e l’ho portato nel mio staff.