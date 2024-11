Iltempo.it - Allarme a Roma: sospetta contaminazione da plutonio in un centro ricerche

Un lavoratore deldidi Casaccia, alle porte di, è stato esposto a radiazioni nell'impianto. A darne notizia è l'Isin, l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare. «L'Isin - si legge nella nota dell'ispettorato - nell'immediatezza dellaha effettuato una prima ispezione nell'impianto e ha raccolto a verbale le dichiarazioni dei responsabili dell'impianto sulla dinamica di quanto accaduto. Parallelamente, sta seguendo l'evolversi della vicenda, che sembra al momento non prefigurare conseguenze severe. Una seconda ispezione è stata già programmata e sarà effettuata nei prossimi giorni. Resta, naturalmente, l'esigenza di accertare quanto accaduto e come si è potuta verificare ladi un esponente del personale, che dovrebbe operare in piena sicurezza grazie ai dispositivi di protezione previsti dalle normative in materia.