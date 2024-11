Venom | The Last Dance finalmente i simbionti hanno un nome!

Leggi su Cinefilos.it

: Theun!Che si ami o si odi: The, è difficile negare che il caotico atto finale del film sia stato coinvolgente, con il Protettore Letale che viene raggiunto da diversinon identificati che lo aiutano a combattere lo Xenomorfo scatenato di Knull.La maggior parte di queiè morta, e solo Agony di Juno Temple è rimasta a combattere. Il film ha confermato che Toxin è ancora in giro, e ora quasi tutti gli alieni rimasti sono stati identificati dal supervisore degli effetti visivi Aharon Bourland.Juno Temple in: TheParlando con Art Of VFX, ha spiegato: “La costruzione di ogni simbionte è cominciata con la ricerca sulle loro versioni a fumetti e da lì le abbiamo evolute in versioni “eroiche” adatte alla storia.