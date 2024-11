Ilrestodelcarlino.it - Un’app gratuita per aiutare i bimbi a parlare: ecco come funziona ‘Parola’

Bologna, 28 novembre 2024 – Si chiamaed è l’app sviluppata dai ricercatori delle Università di Bologna, Padova e L’Aquila assieme alla cooperativa Indici Opponibili peri genitori a supportare lo sviluppo linguistico dei più piccoli. Si tratta di una web app, disponibilemente online, con giochi interattivi, attività e podcast pensati per stimolare lo sviluppo della comunicazione e del linguaggio. L’applicazione Lo strumento nasce in un momento in cui le difficoltà linguistiche tra i bambini sono in aumento, a causa della crescente povertà economica ed educativa, anche a seguito della pandemia di Covid-19 che per un lungo periodo ha ridotto le occasioni di incontro. "L’app ha un triplice obiettivo: aumentare l’informazione grazie a una serie podcast,a osservare lo sviluppo del linguaggio dei propri figli e proporre attività che possano essere condivise e svolte insieme in modo divertente", dice Annalisa Guarini, professoressa al Dipartimento di Psicologia ‘Renzo Canestrari’ dell’Università di Bologna, tra i coordinatori del progetto.