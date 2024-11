Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 28-11-2024 ore 10:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’infrastruttura elettrica dell’Ucraina si trova sotto un massiccio attacco nemico lo ha detto il ministro dell’energia del paese ancora una volta il settore energetico e sotto massiccio Attacco in tutta l’Ucraina si stanno verificando che gli impianti energetici ha scritto Germana che non si uniscono in un post su Facebook Aggiungendo che l’operatore della rete elettrica Nazionale ha introdotto urgentemente interruzioni di corrente di emergenza Ed ora la cronaca si torna a parlare di Rigopiano il sostituto procuratore generale di cassazione ha chiesto un appello bis per l’ex prefetto di Pescara nell’ambito del processo per la strage di Rigopiano Dov’è il 18 gennaio 2017 morirono 29 persone a causa di una valanga Che ha travolto in hotel il giudice ha chiesto nuovo processo per Francesco provolo condannato a un anno e otto mesi di atti d’ufficio è fatto per valutare anche le cose di concorso in omicidio colposo e lesioni colpose Invia messaggio per le quali stati assolti in appello la cosa chiesto Inoltre l’annullamento della soluzione nei confronti di 6 rappresentanti delle autorità regionali di Protezione Civile dell’Abruzzo la conferma delle condanne dei dirigenti della provincia Paolo d’incecco e Mauro Di Blasio entrambi di 3 anni e 4 mesi dell’ ex giocatore dell’ Hotel Bruno Di Tommaso stai mesi dell’allora sindaco di Farindola Ilario lacchetta e del tecnico del comune Enrico Colangelo per due anni e otto mesi che abbiamo ancora argomento ha quasi tre mesi dal voto di giugno per il rinnovo del Parlamento Europeo ero camera si espressa sull’altro finale di apertura ufficiale della commissione von der leyen 2 il secondo mandato della Lidl a capo del governo di Bruxelles con 370 di 280 290 36 astensioni la primaria del parlamento europeo ha approvato con voto palese la squadra della nuova Commissione Europea presieduta da Ursula von de il play non ha votato la squadra dei ministri tra vicepresidenti e singoli delegati alle varie materie oggetto di legislazione Europea in tutto 27 che affiancheranno l’ex Ministro della Difesa di Berlino nei prossimi cinque anni le forze armate israeliane hanno ucciso ieri in diverse i combattenti combattenti di bolla nel sud del Libano entrata in vigore del cessate il fuoco l’ha detto il portavoce dell’esercito Daniela Gary secondo cui la presenza dei militanti nell’aria viola va d’accordo Magari ha poi ripetuto che ogni violazione del centro del fuoco si risponderà con fuoco Tel Aviv anche restato diverti sospetti che si stavano avvicinando alle aree di libero meridionali dove continuano a trovarti soldati israeliani così ha riferito il portavoce secondo chiunque fermato in quelle zone Sara uccisa ho arrestato porto Champions League la Juventus finisce 00 Bologna Lilli e 1 a 2 Doppietta di mucca con gol di Lukaku per gli inglesi al quarantacinquesimo traversa di Vigna sul punizione al novantaquattresimo Annullato un gol D Roger Trova Milan finisce 23 Young Boys Atalanta 16 doppiette dire seguire che internet sia 10 Liverpool prima in classifica a 15 punti che ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa