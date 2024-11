Liberoquotidiano.it - Trasporto aereo, Troncone: "Sviluppare produzione Saf per processo decarbonizzazione"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 28 nov. - (Adnkronos) - "Le proposte della Fondazione Pacta mirano a valorizzare la possibilità industriale dii biocarburanti sotto un cappello di sostenibilità non solo ambientale ma anche economica. Si punta in particolare ad aeromobili più sostenibili e carburanti sostenibili per l'aviazione, come il Saf disponibile già per la prima tappa del 2030 che l'Europa ci impone, ovvero il 6% nei serbatoi dei nostri aeromobili. Nel 2035 l'obiettivo triplica e c'è bisogno di politiche industriali che incentivino la. Inoltre la cattura della CO2 è una leva sempre più importante per traguardare gli obiettivi al 2050''. Lo sottolinea il presidente della Fondazione Pacta, Marco, in occasione di un convegno sulladel