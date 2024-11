Sollevamento pesi Mondiali Bahrain 2024 | tre gli azzurri convocati

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per il Mondiale distica Olimpica, ultimo appuntamento stagionale che si terrà dal 6 al 15 dicembre in Bahrein. Il Direttore Tecnico della Nazionale, Sebastiano Corbu, ha diramato i nomi degli atleti che prenderanno parte alla competizione iridata. Sulla pedana, dopo i Giochi Olimpici di Parigi, ci sarà Lucrezia Magistris nella categoria fino a 59 kg. In campo femminile presente anche Giulia Miserendino, reduce dall’ottima prova ai Campionati Europei Under 23 disputati a fine ottobre in Polonia e in gara nella categoria di 64 kg. Tra gli uomini Oscar Reyes Martinez difenderà il titolo nella categoria fino a 81 kg.: tre gliSportFace.