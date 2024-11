.com - Seconda Categoria / Le Torri Castelplanio, Pietro Bruschi torna dal prestito al Barbara MonSerra

Il centrocampista classe 2005daldopo l’inizio di stagione in Promozione: colpo importante per laVALLESINA, 28 novembre 2024 –rientra al Le. Il centrocampista classe 2005 aveva iniziato il 2024/2025 inal, ma èto alla base per rinforzare la squadra attualmente in vetta al girone C dicon la maglia del Leha segnato 6 gol in due stagioni tra il 2022 e il 2024. Nella formazione Juniores, poi, ha segnato 17 reti nella passata annata. Al, in Promozione, non è riuscito a trovare spazio, così la società “madre” ha deciso di richiamarlo all’ovile. Un colpo importante messo a segno dal direttore sportivo Simone Ortolani, che non ha mai perso di vista il ragazzo.