Ilfattoquotidiano.it - Scuole (ancora) al freddo da Roma ad Aosta: “Edifici vecchi e senza efficientamento energetico”. E non basteranno i fondi Pnrr

Non èinverno, ma per gli studenti e i professori di centinaia diitaliane fare lezione è diventato impossibile a causa della mancanza di riscaldamento nelle aule. Un problema che riguarda tutta l’Italia: ada giorni quarantacinque istituti nei Municipi II, IV, V e VII si trovano al; a Pescia la preside del “Sismondi-Pacinotti” ha sospeso le lezioni mentre adl’impianto della scuola di via Festaz nei giorni scorsi non è partito. Così gli studenti del comprensivo di Frignano, nel plesso di piazza Mazzini che ospita la scuola media e materna, sono costretti ad ascoltare i docenti con la coperta. Brividi anche a Cologno Monzese al “Da Vinci” e a Enna alla primaria “Santa Chiara” dove il sistema di riscaldamento, salvo quello della palestra, non èoperativo.