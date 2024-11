Running maratona di Roma nominata miglior evento sportivo italiano del 2024

Leggi su Sportface.it

Ladiè stata premiata con il Best Events Awards (Bea)al festivaldegli eventi e della live communication che si è tenuta al Parco della musica di. L’edizione di quest’anno, che si è svolta lo scorso 17 marzo, è stata quella dei record, con oltre 40mila persone al via insieme alla staffetta solidale Run4Rome e la stracittadina Fun Run. Inoltre, con oltre 15mila atleti al traguardo nella 42km, la “Run Rome The Marathon” ha fatto segnare il record di partecipazione per la gara agonistica. “Questo riconoscimento certifica la crescita della, sempre più un punto di riferimento per gli appassionati di tutto il mondo – afferma l’assessore ai Grandi eventi, sport e turismo diCapitale, Alessandro Onorato –. Faccio i complimenti agli organizzatori e a tutto lo staff.