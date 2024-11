Oasport.it - Quando iniziano i Mondiali di nuoto in vasca corta 2024? Date, programma, orari, tv

Mancano ormai meno di due settimane al via dei Campionatidiin, che si terranno presso la Duna Arena di Budapest da martedì 10 a domenica 15 dicembre. Si tratta di fatto della prima rassegna iridata assoluta del nuovo quadriennio olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028, anche se inda 25 metri.Nonostante l’assenza di tre stelle del movimento natatorio azzurro come Gregorio Paltrineri, Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, l’Italia si presenterà comunque nella capitale ungherese con ambizioni importanti grazie ad una delegazione molto competitiva. Saranno 29 i nostri portacolori impegnati a Budapest tra gare individuali e staffette, con diversi giovani talenti in rampa di lancio che potranno mettersi alla prova in un palcoscenico di assoluto prestigio.