Lanazione.it - Prato, gli studenti del Buzzi in piazza: "Subito interventi per ristrutturare la scuola"

Leggi su Lanazione.it

, 28 novembre 2024 - Circa 100dell'Istitutosi sono presentati questa mattina in centro, fermandosi indel Comune, per manifestare. Il motivo è ben noto: le cattive condizioni in cui verte la, di proprietà del Comune ma gestita dalla Provincia. Soffitti con infiltrazioni, riscaldamento a singhiozzo, acqua che cade sui macchinari di laboratorio quando piove: una situazione definita drammatica dagli alunni, che da tempo stanno chiedendo un intervento alle istituzioni affinché venga riparato il tetto. La goccia che ha fatto traboccare il vaso? Il fatto che dai rubinetti di alcuni bagni abbiamo cominciato a sgorgare acqua marrone. E così stamani i ragazzi sono scesi inper manifestare il loro malcontento. "Ilsta cadendo a pezzi: abbiamo laboratori inagibili per colpa della pioggia e delle inflitrazioni dal tetto, scalinate non agibili e che sono pericolose, buche nei pressi del parcheggio che non garantiscono la sicurezza dei mezzi - il racconto di Lorenzo Turrisi, uno dei rappresentanti d'istituto - Il problema principale è che abbiamo chiesto a Comune e Provincia di intraprendere un percorso di ristrutturazione ma siamo stati ignorati.