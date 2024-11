Superguidatv.it - Piedone – Uno sbirro a Napoli, tutto sul poliziesco in 4 episodi: trama, cast, quando in tv

Leggi su Superguidatv.it

Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo sono i protagonisti di– Uno. Il nuovo originaletargato Sky Original riprende i film di, interpretati da Bud Spencer, in chiave moderna. Non si tratta di un remake bensì di un universo narrativo che vive di vita propria con una storia avvincente ricca di tenerezza e umanità. Vediamo insieme di cosa parla, ilandrà in onda.uno, serie tv di Sky:in tvLa conferenza stampa di presentazione di– Unosi è tenuta mercoledì 27 novembre presso l’Hotel Vesuvio di. Sky ha deciso di ambientare i quattro film (della durata complessiva di 320 minuti), proprio nella città partenopea. Glidi ‘– Uno’ andranno in onda ogni lunedì a partire dal 2 dicembre 2024 in prima serata, alle ore 21.