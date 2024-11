Gaeta.it - Nuovi bandi dalla Regione Lazio: 84 milioni per sostenere le aziende agricole nel periodo 2023-2027

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Laha annunciato un significativo pacchetto didedicato al settore agricolo, con l’obiettivo di stimolare la competitività e la sostenibilità delle. Gli interventi previsti dal Complemento di Sviluppo Rurale per ilincludono investimenti tecnici e innovativi che mirano ad aumentare la redditività e a promuovere l’utilizzo di energie rinnovabili. Queste misure vengono attuate in risposta a sfide economiche e climatiche sempre più pressing, e rappresentano un’opportunità per le imprese locali.Investimenti produttivi per la competitivitàIl primo avviso pubblico è indirizzato agli investimenti produttivi e prevede uno stanziamento di 54di euro. Questo bando mira a promuovere la competitività delle, migliorando le loro performance sui mercati e la loro capacità di generare reddito.